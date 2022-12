Charlene di Monaco | look regale anche con i suoi jeans super skinny

(Di lunedì 26 dicembre 2022)Diqualche giorno fa ha preso parte alla cerimonia per celebrare il decennale della sua fondazione. E per l’evento la principessa ha optato per un outfit casual ma al tempo stesso elegante e glamour indossando un particolare capo che non passerà mai di moda. Stiamo parlando dei fantastici! Il 14 dicembre … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Io Donna

La tormentata storia d'amore tradie il Principe Alberto diventa un documentario, in onda sulla tv francese a gennaio. Tra i vari retroscena inediti si parlerà di un dettaglio che lasciò a bocca aperta il fratello di ...Vedi di più Ecco perché Charlène diha rinunciato al suo privilegio (in Vaticano non è andata in bianco) La reale monegasca è una delle sette donne nel mondo che può andare in udienza dal Papa ... Alberto di Monaco su Charlene: «Orgoglioso di mia moglie, ha ribaltato la situazione» Charlene Di Monaco qualche giorno fa ha preso parte alla cerimonia per celebrare il decennale della sua fondazione. E per l’evento la principessa ha optato per un outfit casual ma al tempo stesso eleg ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...