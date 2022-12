Tiscali

Derby italiano in Turchia nel giorno di Natale. Ad aggiudicarselo è Vincenzo Montella: il suo Adana Demirspor ha sconfitto 2 - 1 il Fatih Karagumruk guidato da Andrea Pirlo grazie alla doppietta di Akbaba, di Borini la ... Ultimo giorno di riposo, poi si riparte. La Lazio il 27 dicembre torna in campo. Sarari, dopo il ritiro in Turchia e le amichevoli contro Galatasaray e Hatayaspor (entrambe vinte) e quella disputata in Spagna con l'Almeria (persa), ritrova tutta la squadra. Casale è infatti rientrato dallo stage con la ... Calcio: Turchia. Montella batte Pirlo, pari per Alanyaspor di Farioli. L'Adana dell'ex romanista s'impone 2-1 e vola al secondo posto a -2 dal Fenerbahce capolista. Un super Borini non basta al Karagumruk di Andrea, terzultimo ...