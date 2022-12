Basket | Serie A | la Virtus Bologna espugna Pesaro al supplementare Scafati | Verona e Brescia vittoriose

La Gazzetta dello Sport

... match valido per la dodicesima giornata dellaA1 2022/2023 . Altra vittoria negli scontri ... Il tabellino GeVi Napoli: Zerini 6, Howard 9, Davis 8, Uglietti 10, Stewart 2, Johnson 19, ...Virtus Segafredo Bologna batte Carpegna Prosciutto Pesaro per 82 - 87 nella sfida valida per la dodicesima giornata dellaA1 2022/2023 di, portando a casa un'altra vittoria in campionato. I migliori marcatori della partita sono Dejan Kravic e Muhammad - Ali Abdur - Rahkman , i quale mettono a segno 20 punti ... Serie A, 12ª giornata: Iroegbu 31 punti, Treviso passa a Tortona. Milano e Virtus non steccano Le V Nere di Scariolo soffrono, ma sbancano Pesaro e mantengono il primo posto davanti all'Olimpia, che batte Varese. Piemontesi sorpresi in casa da Treviso, Dolimiti senza scampo a Trieste ...Gli highlights della sfida tra Bertram Yachts Derthona Tortona e NutriBullet Treviso, partita valida per il 12° turno di campionato della Serie A UnipolSai 2022/23.