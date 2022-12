Ballando | Selvaggia Lucarelli smaschera tutti | sfogo dopo finale

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Fin dalle prime battute della puntatadi venerdì 23 dicembre,aveva evidenziato l'ingiustizia della vittoria di Luisella Costamagna a17 rientrata in garaun lungo infortunio. Passato il Natale, la giudice è tornata sui social con un lunghissimo, nel quale ha analizzato l'intera stagione del talent di Milly Carlucci e facendo delle sue considerazioni sul perché sia accaduto quello che è successo. Il post disi è aperto con il ricordo del suo arrivo nella giuria dicon le Stelle avvenuto sette anni fa. Il programma l'ha visto cambiare gradualmente e non tanto per le discussioni, ma come format: "Non sto giudicando se in male o in peggio, è semplicemente un dato ...