Tennis | perché il 2023 sarà un anno importante per Jannik Sinner? Obiettivo Slam-ATP Finals

Leggi su oasport

(Di domenica 25 dicembre 2022) Unsi è speso molto in queste ultime settimane, tra Montecarlo e Alicante, per lavorare in vista di una stagione molto impegnativa. Il 2022 è stato unmolto particolare per l’altoatesino, condizionato da tanti infortuni e dal cambiamento di tecnico: dopo sette anni sotto la gestione di Riccardo Piatti, la decisione di mutare il corso degli eventi e di affidarsi a Simone Vagnozzi, oltre che a Darren Cahill da metà 2022 in avanti. Unnel qualeha perso posizioni in classifica: dalla top-10 del 2021 alla top-15 attuale, con un solo sigillo sulla terra di Umago, primo in carriera del classe 2001 del Bel Paese in un torneo sul rosso, battendo in Finale il n.1 del mondo, Carlos Alcaraz. Un rendimento privo di picchi notevoli ...