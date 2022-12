Sport in tv oggi domenica 25 dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 25 dicembre 2022) Buon Natale dalla redazione di OA, anzitutto, e in un giorno così speciale locontinua a occupare la nostra giornata. Saranno gliamericani, in particolare, a farsi largo con unazione ricca e da non perdere per chi avrà voglia di essere aggiornato. Ci si riferisce al tradizionale del Christmas Day in NBA. La lega di basket più importante e spettacolare del pianeta offrirà unricco di incontri, tra cui spicca la sfida tra i Dallas Mavericks del fuoriclasse sloveno Luka Doncic e i Los Angeles Lakers guidati dal geniale LeBron James. Confronto per cuori forti anche tra Milwaukee Bucks e Boston Celtics, mentre i campioni in carica dei Golden State Warriors se la vedranno con i Memphis Grizzlies, in palla nell’ultimo periodo. Dalla palla a spicchi all’ovale della NFL ...