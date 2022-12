PSG | il Real Madrid torna alla carica per Mbappé

Sportitalia

...Madrid il problema ingaggio è sempre sembrato insormontabile. Per questo, riporta la stampa francese l'alternativa più credibile all'addio alle Merengues resta un approdo a parametro zero al...... nel suo futuro sembra esserci il Paris Saint - Germain Con sole 5 presenze in stagione, 2 delle quali in Liga, Marcos Asensio è un giocatore di fatto fuori dalMadrid. Contrariamente a quel che ... Real Madrid, il PSG si fa avanti per Asensio Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...