(Di domenica 25 dicembre 2022) "Buon Santo, in particolare a chi oggi lavora, a chi è da solo o in difficoltà, a, rivolgo il mioo di". E' l'o del presidente della Regione Fvg, Massimiliano ...

Euronews Italiano

... Massimiliano, postato questa mattina sui suoi profili social. Il testo è corredato da una foto in cui il Governatore è ritratto mentre completa le decorazioni all'albero di. . 25 ...e Riccardi continuano a ignorare i problemi tentando di nasconderli sotto una pioggia di ... la protesta Salta lo spettacolo diper i bambini, ma il biglietto non viene rimborsato I ... Natale: Fedriga, i miei auguri a tutti di vero cuore "Buon Santo Natale, in particolare a chi oggi lavora, a chi è da solo o in difficoltà, a tutti, rivolgo il mio augurio di vero cuore". E' l'augurio del presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedri ...Il governatore ha partecipato al conferimento dei riconoscimenti in Prefettura a Trieste Trieste, 19 dic - "Un riconoscimento importante e prestigioso innanzitutto improntato al merito di ...