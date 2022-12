(Di domenica 25 dicembre 2022) No, non. All’alba del 24 dicembre, le facce smunte e le occhiaie dei deputati che hanno passato la notte a votare mozioni e ordini del giorno raccontano meglio di ogni altra cosa il travagliato parto della prima Legge di Bilancio...

Today.it

Tra queste citiamo la deregolamentazione, l'aumento della complessità e la scarsa trasparenzastrumenti finanziari , l'integrazione tra le economie domestiche a livello ...... abbiamo chiesto di poter rateizzare i debiti tributari favorendo così il pagamento del dovuto da parte delle imprese e contestualmente l'incasso dei crediti da parteenti riscossori. Abbiamo ... La Finanziaria degli errori e degli orrori: ma non erano pronti Nei giorni scorsi è stato approvato il Bilancio di previsione 2023 del Comune di Castelnovo ne' Monti, insieme agli altri strumenti di programmazione economico finanziaria dell’Ente. Così si esprime s ...Dopo oltre dieci mesi dall’inizio della guerra in Ucraina può valere la pena di soffermarsi sugli effetti che ha causato nel resto del mondo e, per quanto più direttamente ...