Ciclismo | Riccardo Magrini | “4 italiani possono emergere nel 2023 Le società giovanili hanno un problema grave”

(Di domenica 25 dicembre 2022) Stagione conclusa. È tempo di bilanci e pronostici per il. Ne abbiamo approfittato per fare due chiacchiere con, montecatinese doc, classe 1954 e nota voce di Eurosport, figura che conosce ila 360°. Il “Magro” è stato corridore professionista dal 1977 al 1986, direttore sportivo, dirigente, poi passato alle telecronache per Eurosport nel 2005 al fianco di Andrea Berton prima, Salvo Aiello poi e dal 2018 insieme a Luca Gregorio: “Il 2022 è stato un anno di bel, ci sono stati vincitori entusiasmanti e gare belle ricche di sorprese con grandi protagonisti come Hindley, Evenepoel, Vingegaard, Pogacar, Van der Poel e Van Aert per citarne alcuni. Non vedo l’ora della prossima stagione che sono certo che ci regalerà altre grandissime emozioni“. Evenepoel e il Giro ...

Chi pensi possa vincere il Tour de France 'Tadej Pogacar' ....cioè Fabiano Iapaolo eForte per le bocce, Alessandro Di Lemme e Mattia Rago per il karate, Felice Le Donne sul fronte dei cronometristi, la Carovilli Bike e Davide Caroselli per il,...