Afghanistan | Onu condanna divieto a donne di lavorare nelle Ong

(Di domenica 25 dicembre 2022) Kabul, 25 dic. (Adnkronos) - Le Nazioni Unite hannoto la decisione dei talebani che vieta allediper organizzazioni non governative (Ong) perché viola i diritti fondamentali. I talebani al governo hanno giustificato la decisione affermando che il personale femminile delle Ong aveva infranto i codici di abbigliamento non indossando l'hijab. Il decreto arriva pochi giorni dopo che le studentesse sono state bandite dalle università. Anche il segretario di Stato americano ha criticato la decisione dicendo che sarebbe "devastante per il popolo afghano".

