Sparatoria a Parigi | il killer | “Ho agito per razzismo”

Leggi su italiasera

(Di sabato 24 dicembre 2022) (Adnkronos) – Si è definito “razzista” l’uomo arrestato per l’attacco di ieri acontro la comunità curda, in cui sono morti tre militanti curdi. Lo ha riferito l’emittente Bfmtv, precisando che durante l’interrogatorio il principale sospetto ha ammesso di averperché è “razzista”. L’uomo, un cittadino francese pensionato di 69 anni, secondo quanto indicato dall’ufficio del procuratore della capitale francese rimarrà in custodia cautelare fino a domani. “La Francia deve proteggerci”, ha intanto dichiarato Berivan Firat, portavoce del Consiglio democratico curdo in Francia (Cdkf). Durante l’incontro in programma questa mattina con il prefetto di, “ribadiremo il fatto che circa tre settimane fa abbiamo comunicato alle autorità francesi che eravamo in pericolo”, ha spiegato Firat all’emittente Bfmtv. “Lo sappiamo, ...