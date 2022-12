Sanremo 2023 | Amadeus squalifica Giorgia dal Festival?

(Di sabato 24 dicembre 2022) Questa volta a mettere nei guai la cantanteè stata la trasmissione radiofonica Viva Rai 2 condotta da Rosario Fiorello che durante la messa in onda avrebbe trasmesso uno stralcio della canzone che la cantante presenterà al prossimodi. La reazione diè stata immediata e ha comunicato che purtroppo questo non doveva accadere e cheora rischia ladaldella canzone italiana. Vediamo però i dettagli della bizzarra vicenda., diffusa in radio la canzone deldiErrore clamoroso di Fiorello durante la sua trasmissione mattutina Viva Rai 2, in quanto ha trasmesso parte della canzone di ...

Libero Magazine

... lo scorso 5 novembre, durante Viva Rai2! Ma chi sarà la terza signora a salire sul palco del festival diChi sarà la terza co - conduttrice del festival diA quanto pare un'altra ...a rischio per Madame Proprio in queste ore è stata diffusa una notizia di cronaca particolarmente spinosa con protagonista la cantante ed anche la tennista Camila Giorgi , indagate con ... Primi guai per Sanremo 2023: Madame indagata per vaccinazioni false Sanremo 2023, Madame rischia la squalifica dal Festival Falsi Green pass senza il vaccino Covid, scatta l’indagine: ecco cosa succede.Dopo Chiara Ferragni e la giornalista Francesca Fagnani, un'altra rappresentante della categoria potrebbe essere la terza co-conduttrice del festival di Sanremo. Vediamo chi sarà.