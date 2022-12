Percassi sul caso plusvalenze | “L’Atalanta è tranquillissima La verità verrà a galla”

(Di sabato 24 dicembre 2022) Antonio, Presidente del, ha rilasciato una intervista a L’Eco di Bergamo. Ecco le sue parole in merito alJuventus e all’indagine Prisma: “. Siamo a disposizione delle autorità, piena fiducia nella giustizia. La. Non posso aggiungere altro. I bilanci parlano per”. SportFace.

Footballnews24.it

Il numero uno dell'Atalanta Antonioè intervenuto a L'Eco di Bergamo per analizzare il mercato di gennaio dei nerazzurri: 'Noi abbiamo il vantaggio di contare su un gruppo competitivo. ...... con Marotta che ha messopiatto un prolungamento fino al 2027 a circa 7 milioni di euro a ... almeno stando a sentire l'annuncio del presidente Antonio: 'Vi assicuro che Scalvini adesso ... Atalanta, Percassi sul mercato: “Idee chiare, ma nulla dipende solo da noi” Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...L'Inter sempre alle prese con la telenovela sul rinnovo di Milan Skriniar. Brutte notizie per Inzaghi sul possibile erede dello slovacco ...