Natale | Coldiretti | Pranzo in casa per il 91% degli italiani

...8) in cucina per imbandire le tavole delche oltre nove su dieci (91 per cento) hanno scelto di consumare a casa propria o con parenti o amici. E' quanto emerge da una analisi- Ixè ...Particolare attenzione - spiega- è riposta nella ricerca degli ingredienti come ... ci sono il panone diin Emilia Romagna, u piccilatiedd in Basilicata, il panpepato in Umbria, la ...Volgarità, scorrettezze, corruzione delle masse. Li hanno accusati di tutto, oggi la pietra tombale è la polemica De Sica-vini abruzzesi. Ma i film di Natale sono stati un’avventura unica nella nostr ...Liguria. Più di 7 italiani su 10 (il 71% degli intervistati) scelgono i protagonisti dei nostri mari, i pesci, per il menù della vigilia di Natale. A dirlo l’indagine Coldiretti/Ixe Dalla ricerca si e ...