GF-ELTI | contro il caro-vita elargisce bonus fino a 600 euro per i dipendenti

(Di sabato 24 dicembre 2022) Sovere. Continua la politica di GF-a sostegno dei propri: a fine anno verrà erogato unstraordinario per fare fronte al pesante aumento del costo delladegli ultimi mesi. La scelta di GF-, che ha deciso di erogare un extra contributo insieme alla tredicesima mensilità si somma alle azioni già intraprese durante l’estate a sostegno dei propri lavoratori con un ampliamento della politica di Welfare Aziendale. L’iniziativa interessa isia diretti che interinali, senza distinzione di categoria e prevede l’erogazione di unmassimo di 600. GF-da sempre sostiene che il Welfare aziendale rappresenti un modo concreto di offrire un sostegno ai lavoratori e alle loro famiglie in quanto il ...

Siderweb

Anche ai dipendenti della Gf -di Sovere, la storica azienda bergamasca che produce ed esporta forni di riscaldo, è arrivato un bonus di 500 euro "per far fronte alla crescita dell'inflazione, ...Anche ai dipendenti della Gf -di Sovere, la storica azienda bergamasca che produce ed esporta forni di riscaldo, è arrivato un bonus di 500 euro "per far fronte alla crescita dell'inflazione, ... GF_ELTI, bonus da 600 euro a tutti i lavoratori