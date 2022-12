Femmina di cane randagio partorisce nella culla del presepe alla vigilia di Natale | gli abitanti si prendono cura dei cuccioli

(Di sabato 24 dicembre 2022) L’immagine di questa cagnolona accucciata assieme ai suoiappena nati tra la paglia della mangiatoia di unè senza dubbio la più commovente di questo2022. Siamo a Palenque, in Chiapas, Messico: nelle scorse ore, propriodel, ecco che questa randagia ha trovato rifugiomangiatoia delcittadino e ha partorito tra le statue del bue, dell’asinello, di Giuseppe e Maria con i pastori e i Re Magi. Quale posto più accogliente e sicuro per i suoise non quella paglia rappresentativa di quella che, oltre duemila anni fa, accolse Gesù bambino? La scena è stata subito notata daglidel paese, che sono accorsi a prendersidella ...

