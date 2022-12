Donna uccisa a coltellate in casa | il marito portato in caserma

(Di sabato 24 dicembre 2022) Omicidio a Marinella di Selinunte, frazione di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Unadi 29 anni, Maria Amatuzzo, è stata accoltellata a morte in. Ildellaè stato bloccato dai carabinieri ed è stato...

La vittima si chiamava Maria Amatuzzo, aveva 29 anni, i carabinieri del comando provinciale di Trapani hanno bloccato il marito che si trova in caserma per essere interrogato. Marinella di Selinunte (Trapani), donna uccisa dal marito Vigilia di Natale di sangue in provincia di Trapani, ennesimo femminicidio: donna uccisa dal marito. Uccisa a 29 anni con diverse coltellate ... ROMA Un uomo ha ucciso la moglie a coltellate a Marinella di Selinunte, frazione marinara di Castelvetrano, nel Trapanese. Secondo una prima ricostruzione, il delitto sarebbe avvenuto nella loro abitazione ...