Civitavecchia | nel 2023 torna la festa di Sant’Antonio Abate

(Di sabato 24 dicembre 2022)– “Con il, finalmente la città tornerà a festeggiare, patrono degli animali. La giunta Tedesco, su proposta dell’Assessore al Commercio, ha infatti approvato la delibera sulla ricorrenza del 17 gennaio. Si tratta di una promessa mantenuta, dopo che già un anno fa mi impegnai a dare seguito alla raccolta firme cui si era dato vita in città. Possiamo pertanto annunciare che il mese prossimo la benedizione degli animali e la manizioni ad essa connessa avrà luogo a, come avveniva nei tempi passati. Sarà l’occasione giusta per stendere un legame tra l’antica tradizione e la promozione della pet economy, con l’insieme di moderne buone pratiche in tema di cura degli animali”. Ad annunciarlo è la consigliera comunale Elisa Pepe. Il Faro ...

Il Faro online

