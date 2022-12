(Di sabato 24 dicembre 2022) Siamo agli albori di una nuova stagione die saranno inche non rivedremo più in sella ad una bicicletta. Come ad ogni fine anno, per molti è arrivato il momento di salutare l’agonismo e di intraprendere la difficile decisione di ritirarsi dopo una vita a sbuffare sulle due ruote. In questohanno salutato alcuni interpreti storici, che hanno caratterizzato gli ultimi quindici anni di grandea partire da Vincenzo, che ha salutato la compagnia con un bellissimo quarto posto al Giro d’Italia. Ad affiancarlo nell’ultima recita al Lombardia c’era Alejandro, che è andato anche vicinissimo al colpaccio nella classica delle foglie morte. Hanno appeso la bici al chiodo anchedue grandissimi interpreti delle corse di un giorno. ...

E' stato anche presidente del Consiglio delprofessionistico all'interno dell'UCI. Senza ... Lo ricordiamocon affetto'. Le parole di Davide Cassani . L'ex ciclista, opinionista e ...Nelnacque la Faema, metà belga e metà italiana. Al primo raduno, in Calabria, Eddy non si ... e lo misero alla prova: ma Eddy li piantòsulla prima salita. Adorni era in camera con lui, ... Ciclismo, tutti i corridori che si sono ritirati nel 2022. Lista lunga con Nibali, Valverde, Dumoulin, Colbrelli e tanti altri L'ex c.t. della Nazionale vide dal vivo il Mondiale vinto da Adorni nel 1968 a Imola: "È stato un maestro per Gimondi e Merckx, anche in tv era un fuoriclasse" ...Vittorio Adorni, scomparso oggi a Parma all’età di 85 anni, è stato un campione dall’eleganza impareggiabile, tale per chi non lo conoscesse in bicicletta da far pensare impossibile che fosse un corri ...