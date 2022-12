Barbacci Cisl Scuola | “Serve un decreto scuola per restituire dignità economica al personale e per non disperdere le risorse del Pnrr” VIDEO INTERVISTA

(Di sabato 24 dicembre 2022) "Abbiamo sottoscritto una parte del rinnovo contrattuale che riguarda il 95% delledelle leggi di bilancio 2019, 2020 e 2021. E' stata un'operazione necessaria, opportuna, che ovviamente non rappresenta una risposta definitiva per undella. Tutto ciò per me è un ristoro". L'articolo): “unperale per nonledel

Tecnica della Scuola

Questo il commento della segretaria generale Ivana: 'Lasi conferma come il sindacato più rappresentativo del comparto Istruzione e Ricerca. Anche se si tratta di dati provvisori, ...La segretaria generale dellaScuola Ivanaha parlato dell'anno che sta per chiudersi e degli auspici per il 2023: "Si chiude un anno, il 2022, segnato da quattro grandi crisi: economica, pandemica, climatica e ... Barbacci (Cisl Scuola): “Rappresentanza, si conferma un primato che avvalora l’azione e le scelte della Cisl” Secondo i dati diffusi dall’Aran, per il triennio 2022/24 Cisl Scuola si conferma il sindacato maggiormente rappresentativo del comparto, con un lieve vantaggio rispetto alla Flc-Cgil che per decenni ...Dobbiamo lavorare per una scuola che unisce, per questo è fondamentale fare 'comunità’” Aldo Bellocchio è il nuovo segretario generale della Cisl scuola Viterbo. Sarà affiancato nella segreteria da Iv ...