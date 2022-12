Ballando con le Stelle | vincono Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca

(Di sabato 24 dicembre 2022) (Adnkronos) –Lal’edizione 2022 di ‘con le’. Nella finalissima, contraddistinta dalle solite polemiche tra i giudici, i vincitori, ripescati nella precedente puntata, hanno sfidato il modello e attore Alessandro Egger e la ballerina Tove Villfor, arrivati secondi. Al terzo posto si sono piazzati la conduttrice e dj italo-francese Ema Stokholma e il ballerino e coreografo Angelo Madonia. Quarti classificati Alex Di Giorgio e Moreno Porcu. Il trionfo della coppia è arrivato dopo il ko di Gabriel Garko che, dato come favorito in coppia con Giada Lini, ha dovuto abbandonare la competizione, rinunciando alla possibilità di aggiudicarsi il primo posto. L'articolo proviene da Italia Sera.

Non corre buon sangue tra Sara Di Vaira e Selvaggia Lucarelli ale Stelle . Le due non si sono mai sopportate troppo quando la prima era una ballerina del cast e ora che è diventata commentatrice a bordo campo la situazione è addirittura peggiorata. ...Luisella Costamagna si è aggiudicata la vittoria dell'ultima edizione dile Stelle .una percentuale del 57% la coppia formata dalla giornalista e Pasquale La Rocca ha ottenuto la preferenza del pubblico, battendo la coppia composta da Alessandro Egger e ...Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca hanno vinto l'edizione 2022 di Ballando con le stelle. Un trionfo che arriva dopo il ko, questa volta definitivo, dell'arcifavorito Gabriel Garko che ballava in ...L'antipatia tra la ballerina e la giornalista è arrivata al culmine nel corso della diciassettesima edizione del dancing show ...