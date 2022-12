Alluvione Marche Simone non ha trovato più la sua mamma | ancora dispersa | ' Sarebbe il regalo più bello'

TGCOM

Non è più riuscito a rivedere sua mamma. Simone Bartolucci , 23 anni, che lo scorso 15 settembre si è salvato dall'che si è rovesciata sulle, vorrebbe un solo regalo per questo Natale . Poter ritrovare sua mamma, dispersa da quel giorno, in cui un fiume di acqua e fango ha devastato diversi ...... uno dei territori più colpiti dall'dello scorso 15 settembre con il dono di un panettone ... e ama profondamente letanto da venirle a visitare spesso trascorrendo i periodi di vacanza ... Alluvione Marche, il figlio dell'ultima dispersa: "Il regalo di Natale più bello Trovare mamma" Per motivi di sicurezza della strada di accesso alla grotta del Valadier, rinviata al prossimo anno la 38ma edizione della rappresentazione, una delle natività più note e visitate della regione ...Vorrebbe che Natale fosse già passato - "io, purtroppo, non ho nulla da festeggiare" - ma non vuole che la tragedia che ha colpito le Marche passi invano.