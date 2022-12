ACLI Benevento | riunita l’assemblea provinciale | il punto e gli auguri della presidente Pagliarulo

Leggi su anteprima24

(Di sabato 24 dicembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSi è svoltadelledinella sede di via Francesco Flora, la prima presieduta da Maria Giovanna, succeduta nel corso dell’estate al past president Danilo Parente. Non soltanto un’occasione per il tradizionale scambio di, ma anche per fare ildelle attività svolte dal suo insediamento. Innanzitutto un ringraziamento al suo predecessore, “che per sei anni ha guidato questa associazione con la passione, la competenza e la dedizione che lo contraddistinguono: ho ereditato una struttura consolidata e connessa con il territorio, che ha nel supporto e nell’assistenza al cittadino la sua mission principale, comprovata dai risultati ragguardevoli raggiunti nell’ultima campagna fiscale del ...