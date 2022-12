Vacanze di Natale | in calo le partenze | non il fatturato

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Partire si, ma non troppo. Dopo il record del Ponte dell'Immacolata, con il tutto esaurito, per ledie Capodanno saranno ancora milioni gli italiani pronti a partire ma l'effetto del caro bollette e dell'inflazione stanno facendo riflettere molti. Secondo i dati diffusi dall’Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi - associazione che rappresenta oltre il 90% del mercato del tour operator - le prenotazioni dei viaggi organizzati per ledi, Capodanno ed Epifania fanno registrare undi vacanzieri del 12% rispetto al 2019, epoca pre covid. Un dato negativo che però non si riflette sul. L'aumento dei prezzi (prendete ad esempio il costo dei biglietti aerei, quasi raddoppiato) fa si che anche con meno partenti ilsia di ...

Orizzonte Scuola

Un nuovo profumo per chi desidera ricaricarsi durante le, nato per definire ambienti dedicati al relax e alla cura di sé. Il merito è della peculiare alchimia nata dal perfetto equilibro tra ...... i loro figli George, Charlotte e Louis hanno appena iniziato il periodo discolastiche per ... La cittadina inglese si trova vicino a Sandrigham dove è pianificata la festa didel 24 ... Malattia docenti durante le vacanze di Natale: le assenze non vengono conteggiate se si manifesta volontà di rientrare Gianluca Vialli trascorrerà in Natale con sua moglie Cathryn e sua sorella Mila, appena partita da Cremona per tornare al Royal Marsden Hospital di Londra. A riportarlo è Sport ...Passerà le vacanze di Natale in clinica Gianluca Vialli, le cui condizioni restano serie, ma stabili. C'è forte riserbo sulle sue condizioni, nessuno tra famigliari e amici ...