Ucraina | Putin usa per la prima volta la parola ' guerra' | Prima finisce meglio è

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Vladimirha usato per lain pubblico la" per riferirsi al conflitto in, invece di parlare come sempre di "operazione militare speciale". "Il nostro obiettivo ...

Agenzia ANSA

...che abbiamo avuto sempre una linea pro. Sono stato molto criticato e mi sono chiesto più volte se avrei potuta farla meglio, ma sono contento di come è riuscita. E ora puntiamo ad avere:...Vladimirha usato per la prima volta in pubblico la parola "guerra" per riferirsi al conflitto in, invece di parlare come sempre di "operazione militare speciale". "Il nostro obiettivo non è far ... Ucraina, Putin: 'Missili Patriot obsoleti, la Russia troverà un antidoto' “L’Ucraina è viva e combatte” La parole del presidente Zelensky al Congresso degli Stati Uniti sono state come il tuono, come il rombo del cannone. Vestito da soldato in prima linea, il leader ucraino ...“Il messaggio lanciato alla Russia con l'incontro Biden Zelensky è assolutamente chiaro: l'Occidente è unito, Stati Uniti ed Europa non lasceranno sola l'Ucraina. L'obiettivo è la pace, ma non si pens ...