Triathlon | svelate le nuove date del calendario internazionale 2023

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il consiglio direttivo di Worldha approvato i nuovi eventi del, quando le World Series si concluderanno con le Finali a Pontevedra, in Spagna, mentre Amburgo, in Germania, ospiterà i Campionati Mondiali sprint e staffetta mista, ma altri eventi saranno annunciati nelle prossime settimane. Oltre agli appuntamenti di Pontevedra edAmburgo, saranno sedi di tappa delle World Series, con gare su distanza olimpica, Yokohama a maggio e Sunderland a luglio. La World Cup inizierà a New Plymouth, in Nuova Zelanda, a marzo, inoltre saranno sedi di tappa Huatulco (Messico), Karlovy Vary (Repubblica Ceca) e Miyazaki (Giappone). Così Marisol Casado, presidente di Worlde membro del CIO, al sito della federazione: “Sono assolutamente entusiasta delle prime gare ...