Sci alpino | l’Italia è quasi una comparsa a Madonna di Campiglio Vinatzer ancora fuori

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La mitica 3Tre didinon ha portato alcun regalo di Natale allo sciazzurro.non si è praticamente vista nello slalom di casa, collezionando come miglior risultato il tredicesimo posto di Tommaso Sala, seguito poi da Giuliano Razzoli in diciottesima posizione. Davvero troppo poco, ma comunque è lo specchio di un momento davvero complicato per il settore maschile. Il terzo posto di Mattia Casse nella discesa della Val Gardena è l’unico piazzamento per un azzurro tra i primi nove della classifica nelle dodici gare finora disputate. Diventano due le Top-10 se si aggiunge il decimo posto di Tobias Kastlunger nello slalom d’apertura della Val d’Isère. Con il massimo rispetto per Casse e Kastlunger sono poi stati due risultati molto a sorpresa e i numeri denotano una crisi veramente profonda ...