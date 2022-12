Restare in forma durante le feste a 60 anni

ilGiornale.it

... prende in considerazione il periodo che va dalla fine degli anni 70, quando la band sia ... in molti casi fonti che 'hanno chiesto dianonime'. Il risultato è il racconto di come i Duran ...Qualcuno potrebbe definirla omertà, altri unadi autoconservazione di un sistema che vive ... Un volontario che opera nel carcere di via Gleno - e che preferisceanonimo - spiega: "Capita ... Come restare in forma a 60 anni durante le feste A Natale, tra aperitivi con amici e pranzi in famiglia, ci si abbandona ai piaceri della tavola e restare in forma non è semplice. Del resto, è davvero difficile resistere alle decine di prelibatezze ...Cosa fare per restare in forma durante le feste natilizie. Gli esperti suggeriscono di bere molta acqua e fare un po' di movimento. Il menu detox della nutrizionista: "Minestrone e tanta frutta" ...