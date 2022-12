Procedimento di attribuzione di incarichi da parte della scuola a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Proponiamo qui un approfondimento dedicato all’di, dadelle istituzioni scolastiche, a soggetti esterni che sianodi. Partiamo dunque dai riferimenti normativi per poi analizzare ildideglie infine i relativi obblighi di comunicazione. L'articolo .

RaiNews

... in particolare, al procuratore della Repubblica, in quanto "investito dell', ... La Consulta dovrà ora stabilire se i pm fiorentini delOpen hanno violato i diritti di ...... di strumento procedimentale ed istruttorio, soggetto alle verifiche tipiche di ogni...senza che fosse stato in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di... Processo Open, Consulta: "Ammissibile il conflitto di attribuzione tra Senato e Procura di Firenze" Nuova pronuncia del Supremo Consesso del Consiglio di Stato. Il dubbio rimesso dalla III sezione sulla valutazione collegiale o singola da parte della commissione di gara ..."Esiste un conflitto tra pm e Senato sul caso Open". Lo dice secondo la Corte Costituzionale, che si auto-incarica di risolverlo ...