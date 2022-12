Più Europa nella Nato La linea Meloni sugli investimenti in difesa

Leggi su formiche

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Le dichiarazioni sull’importanza di “rafforzare glisulla sicurezza” di Giorgia, presidente del Consiglio, seguono quelle di Emmanuel Macron, presidente francese, sulla necessità di un’autonomia strategica europea all’intento della. E sono musica per le orecchie degli Stati Uniti, il cui messaggio è chiaro e s’è fatto più forte con l’invasione russa dell’Ucraina: investire di più per rafforzare le capacità di deterrenza e di intervento in Ucraina oggi e a Taiwan o in Libia o in Serbia domani. Con la guerra in Ucraina “ci siamo resi conto delle nostre troppe dipendenze”, della “nostra dipendenza energetica dalla Russia ma anche dell’eccessiva dipendenzasicurezza dagli Usa”, ha detto il presidente del Consiglio intervenendo alla XV Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori ...