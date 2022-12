Più diritti per le persone transgender | in Spagna la comunità Lgbtqi in festa Approvata la “Ley trans” | ecco cosa prevede

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Laaccelera suicivili e viaggia, come spesso è accaduto, a doppia velocità rispetto all’Italia. Ieri è stato giorno dinella Penisola iberica per il mondo Lgbti+. I collettivi celebrano un nuovo “passo avanti storico” in termini dicivili, sancito dall’approvazione nel Congresso dei deputati di una legge che riconosce, tra altre misure e tutele, la “libera autodeterminazione” dellea partire dai 14 anni (dai 16 senza consenso genitoriale): in altre parole, la possibilità di cambiare il sesso all’anagrafe senza autorizzazione giudiziaria o referti medici. Per l’entrata in vigore della norma, elaborata nel corso di un lungo e tortuoso percorso preparatorio non esente da aspre polemiche, ora manca solo l’ok del ...