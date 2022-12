Parma | Pecchia verso il Venezia | «Raccolto poco per quanto fatto»

Mediagol.it

Il mister delCalcio Fabioè intervenuto ai microfoni in conferenza stampa alla vigilia del match col Venezia, in programma il 26 dicembre al Penzo: "Raccogliamo poco I bilanci saranno fatti alla ...Neanche il tempo di festeggiare il weekend natalizio che per il, e per tutta la serie B, è già tempo di pensare al campo. Trasferta delicata per i crociati che, nel giorno di Santo Stefano, saranno di scena al "Penzo" di Venezia, chiamata a reagire dopo la ... Parma, Pecchia: “Abbiamo identità precisa. Venezia Con Vanoli cambio di passo” Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...