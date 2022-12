Parigi | spari nel X arrondissement | 2 morti e 4 feriti Fermato un uomo Media | “Colpi d’arma da fuoco in un centro culturale curdo”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Diversidasono stati esplosi inuccidendo due persone e ferendone quattro. Undi 69 anni è stato, fa sapere la procura che ha aperto un’inchiesta per “assassinio, omicidio volontario e violenze aggravatr”. La sparatoria è avvenuta nel Xe, secondo quanto riferisce Le Parisien, “ha avuto luogo alAhmet-Kaya, al numero 16 di rue d’Enghien”. Intanto, la gente è sotto shock. “Sette, otto,in strada, è stato il panico totale. Siamo rimasti chiusi all’interno” ha raccontato una negoziante di zona citata dalla France Presse. La prefettura di polizia diha invitato, via Twitter, ...

