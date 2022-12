Panettoni industriali spacciati per artigianali Sequestri

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Sequestrati dieci tonnellate di dolci, tra cui 1775 fintie contestate 530 violazioni penali e amministrative per un ammontare di oltre 365 mila euro di sanzioni pecuniarie. In occasione delle imminenti Festività natalizie, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, di concerto con il Ministro della Salute, ha intensificato i controlli sui prodotti alimentari tipici del periodo. Segui su affaritaliani.it

ilmessaggero.it

Calabria, le immagini della donazione dei- VIDEO Ascolta l'articolo - A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size. +In particolare sono state sequestrate 7,5 tonnellate di prodotti dolciari, tra cuie pandori , in parte venduti come lavorazione artigianale quando invece risultavano prodotti a livello ... Panettoni industriali venduti come artigianali: la frode scoperta dai Nas. Sequestri e chiusure per pasticceri Maxi sequestro dei Nas in tutto il Paese. I militari hanno ritirato dal mercato 10 tonnellate di dolci, tra cui 1.775 finti panettoni artigianali, e più di 2 tonnellate di pesce . Le imprese ispeziona ...Intensificati i controlli tipici del periodo natalizio. L’operazione, pianificata a livello nazionale italiano, ha consentito di ispezionare 882 imprese operanti nel settore produttivo e commerciale ...