«all'interno di Coin» per il Christmas party di «», con un ospite d'eccezione: Valeria Marini. Il blitz dei vigili urbani in...

Con tante partite ravvicinate, in molti stavano giocando spesso, per questo penso che lo abbia fatto bene al. Il campionato e' ancora lunghissimo, è chiaro che le inseguitrici proveranno ...

Pranzo senzatetto a Napoli. Domani venerdì 23 dicembre, alle ore 11.30 si terrà il Pranzo di Natale per le persone senza dimora presso la Mostra d'oltremare di Napoli. Dopo quasi tre anni di causa pandemia, torna questo importante momento di condivisione proposto dall'Amministrazione Manfredi con circa 800 ospiti attesi.

Napoli, stop del Comune alla festa di Federico Fashion Style al Vomero. «Stop alla festa all'interno di Coin» per il Christmas party di «Federico fashion style», con un ospite d'eccezione: Valeria Marini. Il blitz dei vigili urbani ...

Il provvedimento sarà valido per dieci ore nei giorni del 24 e del 31 dicembre. A Chiaia, nel centro storico, al Vomero e nei Quartieri Spagnoli brindisi possibili solo con bicchieri di carta o di plastica...