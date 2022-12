Manovra | da energia a stretta Reddito di Cittadinanza e tregua fiscale Le novità

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il governo ha ottenuto la fiducia alla Camera sul disegno di legge di bilancio con 221 voti favorevoli, 152 voti contrari e 4 astenuti. Dunque, rush finale alla Camera per l'approvazione della legge di bilancio per il 2023, la prima del governo di Giorgia Meloni. Dopo l'ok alla fiducia, ancora una maratona notturna per il voto sulle tabelle, comprese le due arrivate oggi come emendamenti, e sugli ordini del giorno, prima del voto finale che è previsto per le prime ore di domani mattina. Poi il passaggio al Senato tra Natale e Capodanno per scongiurare l'esercizio provvisorio.Interventi espansivi che ormai hanno superato i 42 miliardi di euro indicati nel dossier del Servizio bilancio della Camera come 'lorda' nel disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri. E' entrato infatti il pacchetto Sud di 1,6 miliardi finanziato con il Fondo sviluppo e coesione ...