Le 10 migliori giocate di Messi al Mondiale

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Qatar 2022 si porta dietro questioni problematiche. In questo articolo abbiamo raccolto inchieste e report che riguardano le morti e le sofferenze ad esso connesse. Dopo il rigore di Montiel la festa diventa processione. Tutti, ma proprio tutti, si mettono in fila per avere il loro momento con Lionel. L’abbraccio al santo diventa un rito collettivo, ognuno a una parola da dire o da ricevere. Prima delParedes aveva detto che, se avessero vinto, sarebbe stato più contento perche per se stesso. A destra e sinistra spuntavano foto dei giovani della rosa in posa col dieci, il padre di Mac Allister è arrivato a rinnegare il culto di Maradona per dire che, guida del figlio, è meglio. È un sentimento popolare: in Argentinaè uno stato d’animo, come gli ha detto una ...