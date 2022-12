“L’anno che verrà” | cast stellare | gli ospiti scelti da Amadeus

Leggi su tvzap

(Di venerdì 23 dicembre 2022) News Tv. “che” 2023. Tutto pronto per il programma che saluterà su Rai 1vecchio e darà il benvenuto alnuovo. Anche quest’anno al timone ci sarà. Il famoso presentatore ha formato unveramente. Numerosi cantanti saliranno sul palco allestito quest’anno a Perugia. (Continua…) LEGGI ANCHE: “Ballando con le Stelle”, Selvaggia Lucarelli verso l’abbandono: l’indiscrezione Tutte le novità su “che” 2023 “che” è un programma televisivo di intrattenimento in onda in prima serata su Rai 1 dal 2003 il 31 dicembre. Il programma ha cadenza annuale ed ha l’intento di accompagnare i telespettatori nel festeggiare ...