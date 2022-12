Inter vs Bayern Monaco | una sfida Mondiale infinita

(Di venerdì 23 dicembre 2022), dal 1982, sempre rappresentate alL’e il, dal 1982, hanno sempre avuto almeno un rappresentante nella finale del. In tante finali si sono trovati rappresentanti nerazzurri in una squadra e bavaresi dall’altra mentre in altre erano compagni di squadra. La prima volta che accadde fu in Spagna nella finale tra azzurri e tedeschi: nell’Italia erano presenti Bergomi, Oriali e Altobelli che vinsero il trofeo. Nella squadra avversaria, invece, c’erano Rumenigge, Breitner e Dremmler. Quattro anni dopo, invece, tre giocatori tedeschi erano presenti nella squadra dimentre uno in quella di Milano. Anche nelle Notti Magiche del ’90 nessun giocatore argentino era presente nelle ...

Corriere dello Sport

Capofila lo svizzero Sommer , inseguito dalMonaco e non solo: anche l', a caccia di un vice Onana , ha drizzato le antenne. I nerazzurri dovranno sostituire Handanovic , ormai in uscita ......l'interesse dell'è infatti quello di Marcus Thuram : la concorrenza anche qui non manca, ma Marotta vuole giocarsi le proprie chances e battere sul tempo - tra le altre - anche ilMonaco ... Inter e Bayern Monaco amuleti del Mondiale: la statistica è pazzesca Calciomercato Inter, il futuro di Handanovic resta in bilico In queste ore l'Inter continua a discutere il possibile addio di Handanovic, che come tutti sanno potrebbe a fine stagione lasciare i neraz ...Calciomercato Inter, la doppietta prende quota: l'indizio dei bookmakers non lascia spazio a dubbi. Le ultime.