Il piano del Napoli di Kvaratskhelia per essere al top contro l' Inter

(Di venerdì 23 dicembre 2022)- Niente paura. Macché. Lo ha capito il Maradona e lo ha spiegato Spalletti dopo la sconfitta di mercoledì con il Lilla: "Per il momento le gambe non vanno dietro a quella che dovrebbe...

ItaSportPress

NAPOLI - Niente paura. Macché. Lo ha capito il Maradona e lo ha spiegato Spalletti dopo la sconfitta di mercoledì con il Lilla: «Per il momento le gambe non vanno dietro a quella che dovrebbe essere l ...Per l’occasione, le istituzioni regionali hanno stanziato 3 milioni di euro in fondi. Il piano regionale del Piemonte per il lavoro da cantierista si rivolge anche alle persone sottoposte a misure di ...