Giallo e rosso

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Questo racconto ha vinto il premio letterario Match Point. Match Point è la chiamata letteraria organizzata da Il Circolo Italian Cultural Association, in collaborazione con la scuola di scrittura Londra Scrive, con la partecipazione delle riviste online Cattedrale – Osservatorio sul racconto e L’Ultimo Uomo, e il supporto di The Italian Bookshop. L’iniziativa ha il patrocinio del Consolato Generale d’Italia a Londra. Qui trovate altre informazioni. Il testo è stato editato da Marco Mancassola, fondatore di Londra Scrive e coordinatore della giuria di Match Point. Una volta, avevo otto anni, mio padre venne a prendermi a scuola con il furgone della ditta. Il suo era un lavoro che pagava poco, lo chiamavano a ogni ora del giorno e della notte; la ditta ristrutturava appartamenti e garantiva anche la manutenzione per un certo numero di anni, mio padre interveniva quando ...

