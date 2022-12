Christian Zoda e Sandra Quarta | due ragazzi italiani uccisi in Germania | fermato un uomo Il corpo della 20enne sepolto in un giardino

Gazzetta del Sud

Dopo l'uccisione di Francesca Di Dio e del fidanzato Nino Calabrò in Inghilterra , un giovane originario di Messina, di 23 anni, è morto mercoledì scorso dopo essere stato ferito a colpi di pistola davanti la pizzeria del padre a Albstadt, cittadina tedesca a Sud di Stoccarda. Il giovane ferito verso ...Le vittime sono, 25 anni, figlio di titolari di un ristorante e Sandra Quadra , 20 anni. Ad infittire il mistero, il fatto che la ragazza fosse scomparsa da qualche giorno. La polizia ... Il messinese Christian Zoda ucciso in Germania, il corpo di una 20enne sepolto nel giardino dell'unico sospet Christian Zoda aveva 23 anni, Sandra Quarta 20. Giovani come le vittime in Inghilterra. La polizia tedesca ha fermato un uomo di 52 anni ...Christian Zoda, di 23 anni, è morto mercoledì scorso dopo essere stato ferito a colpi di pistola davanti la pizzeria del padre ...