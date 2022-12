ilmattino.it

... sancendo così l'tra l'elezione del presidente della Giunta regionale e il voto per il ...le principali modifiche all'attuale Legge elettorale regionale contenute nella proposta di...Il mondo dell'istruzione come il calciomercato: chi offre di più vince. LaCalderoli sull'differenziata apre a una scuola regionalizzata, à la carte. Con quel che ne consegue: il rischio di professori assunti dalle Regioni e non più dal ministero dell'... Autonomia, la riforma mina la Scuola: cosa cambia con programmi, prof e costi Per il suo “padre”, il ministro Roberto Calderoli, e per tutti i leghisti è “il nostro sogno”, ma quello sull’autonomia potrebbe diventare un incubo per il partito che ne ha fatto un totem. Nella nott ...Il Reddito di cittadinanza resterà per tutto il 2023 per i non occupabili, per gli over 60 e per chi ha minori a carico. Per gli altri sarà per soli 7 mesi. Dall’offerta di lavoro all’obbligo di istru ...