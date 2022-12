Afghanistan | la protesta delle donne contro l' accesso all' università

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Le autorità talebane hanno emesso un divieto a tempo indeterminato all'istruzione universitaria per le. Una decisione che conferma la linea dura del regime islamico a Teheran ma che questa volta ha scatenato ladirette interessate che sono scese in piazza, con coraggio, per riottenere il diritto allo studio. Unache sta dilagando anche in altre città del paese, come testimoniano diversi video come questo postati sui social, e che i talebani stanno cercando di reprimere con la forza e la violenza

Per il forum intergovernativo , infatti, tale discriminazione costituisce un possibile ' crimine contro l'umanità ai sensi dello Statuto di Roma, di cui l'è uno Stato membro '. Leggi ...In manette anche tre giornalisti I talebani hanno arrestato cinque afghane che hanno preso parte a una manifestazione a Kabul contro il divieto per le donne di frequentare le università. In manette ... Intanto nel mondo Ministro Istruzione, Nadim difende la sua decisione in tv: 'Incompatibili con Sharia' Il ministro dell’Istruzione del regime talebano, in Afghanistan, ha difeso la sua decisione di bandire le donne da ...Cortei contro il divieto di università: arrestate in 5. Stop allo studio esteso anche alle bimbe Uno dei colpi più drammatici alla libertà delle donne dalla presa del potere dei talebani. Ora gli stud ...