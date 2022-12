Villeneuve Pironi | la vera storia delle due leggende della Formula 1 arriva su Sky

(Di giovedì 22 dicembre 2022)a Natale, il film documentario Sky Original incentrato sull’avvincente e tragicadue1. Grazie al contributo di entrambe le famiglie, per la prima volta sarà fatta luce sugli indimenticati campioniquattro ruote. A quarant’anni dalla tragica e nota stagione di F1 del 1982 e con il contributo, per la prima volta, di entrambe le famiglie, il documentario racconta la sorprendentedell’icona canadese Gillessuperstar francese Didier. I due sono stati uniti dalla passione per la velocità e dalla determinazione a vincere, ma irreparabilmente divisi da un episodio storico e ...

Motorsport.com - IT

Appuntamento da non perdere a Natale con, un film documentario incentrato sull'avvincente storia di Gillese Didier, piloti e rivali diventate leggende della ...Appuntamento da non perdere a Natale con, un film documentario incentrato sull'avvincente storia di Gillese Didier, piloti e rivali diventate leggende della ... F1 | Villeneuve e Pironi: arriva il documentario su Sky A Natale su Sky, in streaming su NOW e disponibili on demand, arrivano gli speciali dedicati ai motori per rivivere le emozioni della stagione appena conclusa e i grandi eroi del passato.Per la Formul ...A Natale su Sky, in streaming su NOW e disponibili on demand, arrivano gli speciali dedicati ai motoriper rivivere le emozioni della stagione appena ...