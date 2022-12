Uomo travolto da un treno | dramma nel grossetano alle prime ore del mattino

leggo.it

Una persona, della quale non si conoscono ancora le generalità, è morta investita da un treno regionale tra Scarlino e Gavoranno, nel Grossetano . È successo poco dopo le 7. Il treno investitore era ...L'è statosu una strava che conosceva bene e sulla quale usciva spesso in bici ad allenarsi. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti e hanno tentato di rianimare Alessandro Nogara, ma ... Incidente in bici, uomo travolto e ucciso da un'auto: Alessandro aveva 47 anni. Lascia una figlia Una persona, della quale non si conoscono ancora le generalità, è morta investita da un treno regionale tra Scarlino e Gavoranno, nel Grossetano. È successo poco dopo le 7.Un uomo di 47 anni è morto dopo un incidente avvenuto mentre si allenava in bicicletta. Alessandro Nogara, di San Gimignano (Firenze), è stato travolto da un'auto poco ...