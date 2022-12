Udinese | Pafundi | «Voglio continuare a migliorare»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Le parole di Simone, giovane attaccante dell’classe 2006. Tutti i dettagli e i suoi obiettivi Simone, attaccante classe 2006 dell’, ha parlato ai margini della festa del settore giovanile del club bianconero. Il giovane talento si è espresso sui suoi obiettivi per il futuro in Serie A. PAROLE – «Per me è un po’ strano stare qua, fino all’anno scorso ero seduto tra di voi. Sogno sempre, ogni giorno, perché sono giovane e non ho ancora fatto nulla.fare sempre di più eogni giorno. Vi auguro a tutti Buon Natale e buone feste». L'articolo proviene da Calcio News 24.