La Gazzetta dello Sport

C'erano Barcellona e Real Madrid, quando Dean Huijsen ha scelto di volare a Torino, sponda Juventus, per continuare a coltivare il suo sogno. Il difensore olandese giocava al Malaga, in teoria tra i ...Prossimi titoli 'Io spingo sul contemporaneo e avremo grandi nomi, Wheeldon,, Pastor. La ... Corpo di ballo, la. Ma quanti ragazzi tira su 'Sono 90 allievi dai 9 ai 18 anni. Più una ... Scuola Montero, modello De Ligt, istinto del gol: Huijsen, il 17enne di 1.94 oggi titolare Tecnica di base, gioco aereo e miglioramenti in marcatura e nelle letture, oltre alle doti realizzative: il 17enne difensore della Primavera bianconera punta la Next Gen e spesso Allegri lo aggrega al ...Per Natale porta sul palco 72 danzatori («I classici sono dei kolossal»). Ma niente fiocchi di neve o alberi con i balocchi: «Ci siamo concessi una pausa dai tradizionali Lago ...