(Di giovedì 22 dicembre 2022) L’educazione finanziaria come aiuto per la crescita personale e lo sviluppo della società. Il tempo che ci è dato vivere è caratterizzato dalle sfide più varie, una di queste è sicuramente la difficoltà ad affrontare qualsiasi tema. Il solo provare ad affrontare con un briciolo di aderenza alla realtà qualsiasi argomento – ma in primis la libertà, l’aborto, la salute e la stessa-finanza – spesso risulta essere una sfida titanica, prima ancora del sostenere cosa sia vero e cosa no. Ciò avviene per colpa di due forti “polarità ideologiche” che ormai hanno invaso le nostre società cosiddette moderne (non senza l’aiuto dei social media). Se da una parte troviamo la fluidità radical e nichilista, che nega il “vero il buono e il bello”, dall’altra assistiamo alla sclerotizzazione “barricadeira” di chi usa quei pilastri della realtà come clava. Entrambe sono come i ...